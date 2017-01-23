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Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства
Политика

Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства

Сегодня 20:05
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Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства

Вашингтон, 23 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Об этом в понедельник журналистам сообщил источник в администрации главы государства.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что российская сторона пока не намерена обсуждать инициативы нового главы США Дональда Трампа.

Читайте по теме: Белый дом подтвердил решение Трампа выйти из Транстихоокеанского партнерства

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Алексей Громов
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ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ
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