Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства

Вашингтон, 23 января. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Об этом в понедельник журналистам сообщил источник в администрации главы государства.

Напомним, ранее официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что российская сторона пока не намерена обсуждать инициативы нового главы США Дональда Трампа.

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