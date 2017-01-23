Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Новости США, 23 января. Один человек убит при стрельбе в торговом центре Сан-Антонио, на Флориду надвигается ураган, убивший 19 человек в Джорджии и Миссисипи.

Один человек убит в торговом центре Техаса

Ограбление ювелирного магазина в торговом центре в Сан Антонио закончилось стрельбой. Один человек погиб, три получили ранения. Об этом сообщает телеканал АBC.

Глава полиции города Уилльям МакМанус заявил, что убитый, которого он назвал «добрым самаритянином», пытался самостоятельно задержать преступников, покидавших ТЦ с добычей. Один из грабителей выстрелил в ответ и смертельно ранил его из пистолета.

В свою очередь, другой местный житель, имевший при себе оружие и лицензию на его ношение, открыл огонь по преступникам и ранил одного из них. Второй грабитель бросил своего подельника и скрылся с места происшествия, успев при этом ранить из пистолета еще двоих человек, мужчину и женщину.

Впоследствии три раненых, два посетителя и преступник, были доставлены в госпиталь. Медицинская помощь также понадобилась еще двум женщинам, одна из которых пожаловалась на боль в сердце, а у другой начались схватки.

Резюмируя все вышеперечисленные факты, глава полиции заявил, что службы правопорядка имеют дело с ограблением, в ходе которого все пошло очень плохо.

В Бостоне арестован бездомный бомбист-автомобилист

Полиция арестовала 42-летнего бездомного мужчину по подозрению в причастности к взрыву патрульной машины в Бостоне. Об этом сообщило издание Boston Herald.

Напомним, что инцидент произошел в прошлую пятницу на юге Бостона, никто не пострадал. Проходящий мимо офицер полиции заметил возгорание рядом с припаркованным у участка патрульным автомобилем и перегнал транспортное средство. Вскоре после этого раздались два взрыва.

Комиссар полиции Бостона Уилльям Эванс сообщил местным СМИ, что, согласно выводам следователей, взрывное устройство состояло из баллона с пропаном и, возможно, пиротехнических средств.

Согласно обнародованным сегодня данным СМИ, полиция арестовала в прошлую субботу некоего Асима Киета, 42-летнего выходца из Массачусетса без определенного места жительства. Камеры наблюдения предположительно запечатлели, что подозреваемый находился за несколько минут до взрывов в непосредственной близости от эпицентра.

Киета предъявлены обвинения в хранении взрывного устройства, нападении с опасным оружием, покушении на жизнь, порче личного имущества и нападении на офицера полиции.

Мотивы неудачного покушения устанавливаются.

Убивший 19 человек шторм идет на Флориду

Центральная и южная часть Флориды готовятся к приходу шторма, который уже унес жизни 19 жителей Джорджии и Миссисипи. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на метеоролога Кевина Рота.

Ученый отметил, что с минувшего вторника были получены сообщения о 47 торнадо в южных районах страны, и эти показатели могут возрасти в ближайшие часы.

15 человек уже погибли в результате непогоды в минувшие выходные в штате Джорджия, а еще четверо — на юге штата Миссисипи, где смерчи разрушили несколько зданий.

Власти Джорджии сообщили, что бригады спасателей досматривают то, что осталось от попавших в смертоносный вихрь трейлеров, пытаясь установить, были ли их владельцы дома.