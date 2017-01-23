FAN-TV Лента новостей
Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца
Весь мир

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Сегодня 20:11
98

Новости США: в торговом центре в Техасе прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Новости США, 23 января. Один человек убит при стрельбе в торговом центре Сан-Антонио, на Флориду надвигается ураган, убивший 19 человек в Джорджии и Миссисипи.

Один человек убит в торговом центре Техаса

Ограбление ювелирного магазина в торговом центре в Сан Антонио закончилось стрельбой. Один человек погиб, три получили ранения. Об этом сообщает телеканал АBC.

Глава полиции города Уилльям МакМанус заявил, что убитый, которого он назвал «добрым самаритянином», пытался самостоятельно задержать преступников, покидавших ТЦ с добычей. Один из грабителей выстрелил в ответ и смертельно ранил его из пистолета.

В свою очередь, другой местный житель, имевший при себе оружие и лицензию на его ношение, открыл огонь по преступникам и ранил одного из них. Второй грабитель бросил своего подельника и скрылся с места происшествия, успев при этом ранить из пистолета еще двоих человек, мужчину и женщину.

Впоследствии три раненых, два посетителя и преступник, были доставлены в госпиталь. Медицинская помощь также понадобилась еще двум женщинам, одна из которых пожаловалась на боль в сердце, а у другой начались схватки.

Резюмируя все вышеперечисленные факты, глава полиции заявил, что службы правопорядка имеют дело с ограблением, в ходе которого все пошло очень плохо.

В Бостоне арестован бездомный бомбист-автомобилист

Полиция арестовала 42-летнего бездомного мужчину по подозрению в причастности к взрыву патрульной машины в Бостоне. Об этом сообщило издание Boston Herald.

Напомним, что инцидент произошел в прошлую пятницу на юге Бостона, никто не пострадал. Проходящий мимо офицер полиции заметил возгорание рядом с припаркованным у участка патрульным автомобилем и перегнал транспортное средство. Вскоре после этого раздались два взрыва.

Новости США: в торговом центре в Техасе прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Комиссар полиции Бостона Уилльям Эванс сообщил местным СМИ, что, согласно выводам следователей, взрывное устройство состояло из баллона с пропаном и, возможно, пиротехнических средств.

Согласно обнародованным сегодня данным СМИ, полиция арестовала в прошлую субботу некоего Асима Киета, 42-летнего выходца из Массачусетса без определенного места жительства. Камеры наблюдения предположительно запечатлели, что подозреваемый находился за несколько минут до взрывов в непосредственной близости от эпицентра.

Киета предъявлены обвинения в хранении взрывного устройства, нападении с опасным оружием, покушении на жизнь, порче личного имущества и нападении на офицера полиции.

Мотивы неудачного покушения устанавливаются.

Убивший 19 человек шторм идет на Флориду

Центральная и южная часть Флориды готовятся к приходу шторма, который уже унес жизни 19 жителей Джорджии и Миссисипи. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на метеоролога Кевина Рота.

Ученый отметил, что с минувшего вторника были получены сообщения о 47 торнадо в южных районах страны, и эти показатели могут возрасти в ближайшие часы.

Новости США: в торговом центре в Техасе прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

15 человек уже погибли в результате непогоды в минувшие выходные в штате Джорджия, а еще четверо — на юге штата Миссисипи, где смерчи разрушили несколько зданий.

Власти Джорджии сообщили, что бригады спасателей досматривают то, что осталось от попавших в смертоносный вихрь трейлеров, пытаясь установить, были ли их владельцы дома.

комментарии
Андрей Бодров
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Сегодня 20:11
93

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Сегодня 20:03
92

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Сегодня 19:49
127

Сирия новости 23 января 19.30: ИГ попало в клещи в Алеппо, уникальная операция сирийской армии в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
894

Орлов: ЧМ-2018 — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Сегодня 19:25
77
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ВКС РФ нанесли удар по позициям ИГ под Алеппо, основываясь на данных США

20:24

ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ

20:21

Москвичей ждет резкое похолодание

20:19

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

20:11

Disney раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

20:07

Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства

20:05

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

20:03

Боевиков ИГ выбили из восточной части Мосула

19:49

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

19:49

Подразделения Балтийского флота подняты по учебной тревоге

19:48

Трамп сделал пророссийского экс-конгрессмена главой ВВС США

19:48

Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос

19:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ВКС РФ нанесли удар по позициям ИГ под Алеппо, основываясь на данных США
Читать
Закрыть