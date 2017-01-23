Подразделения Балтийского флота подняты по учебной тревоге

Москва, 23 января. В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) стартовали плановые занятия. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В рамках повышения боевой готовности военнослужащие отрабатывают действия в условиях учебной тревоги. В задачи военнослужащих входит кратковременная подготовка военной и специальной техники, погрузка на транспорт материальных средств и боекомплекта, а также выдвижение в назначенные районы.

После прибытия в указанный район военнослужащим предстоит отработать задачи по отражению нападения условного противника. Кроме того, бойцы отработают ориентирование на незнакомой местности, а также организацию комендантской службы. В учебных мероприятиях задействован личный состав соединений и воинских частей сухопутных и береговых войск Балтийского флота. Кроме того, к занятиям привлечена морская авиация, подразделения противовоздушной обороны, а также инженерная служба.