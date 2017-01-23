Трамп сделал пророссийского экс-конгрессмена главой ВВС США

Вашингтон, 23 января. Президент США Дональд Трамп в понедельник назначил бывшего конгрессмена Хизер Уилсон на пост главы ВВС.

Республиканка Уилсон представляла штат Нью-Мексико в Палате представителей американского Конгресса с 1998 по 2009 годы. С 2013 года она возглавляла пост президента Школы горных и технологических наук Южной Дакоты с 2013 года.

«Хизер Уилсон станет выдающимся главой ВВС. Ее отличия на военной службе, высокий уровень образования и успешность в разных областях дает мне уверенность, что она будет руководить нашими ВВС компетентно и добросовестно», — говорится в заявлении Трампа.

Уилсон в 1982 году закончила академию ВВС США и до 1989 года служила в составе Военно-воздушных сил, после чего перешла в Национальный совет безопасности, передает RT на русском.

Отметим, что в 1991 году, уйдя с государственной службы, Уилсон основала компанию Keystone International по развитию делового партнерства между США и Россией.