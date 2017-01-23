Боевиков ИГ выбили из восточной части Мосула

Багдад (Ирак), 23 января. Правительственные войска Ирака установили полный контроль над восточной частью Мосула.

Согласно предварительной информации, иракские военные заставили отступить боевиков так называемого «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское название — ДАИШ, деятельность данной организации полностью запрещена на территории Российской Федерации).

Напомним, ранее стало известно о том, что армия Ирака успешно ликвидировала в Мосуле более 50 исламских радикалов.

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