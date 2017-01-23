Москвичей ждет резкое похолодание

Москва, 23 января. Переменчивая погода ждет жителей российской столицы в течение наступившей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.

Уже в середине недели потепление сменится резким похолоданием. Температура воздуха в Москве опустится до минус 20 градусов.

В ночь на вторник, 24 января, в столице пройдет снег, а местами — метель. Днем во вторник также ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха будет держаться около нуля. В среду антициклон принесет в город мороз до 10–17 градусов.

В четверг в Москве похолодает до минус 20−22 градуса, днем температура будет держаться на отметке минус 10 градусов, а в пятницу антициклон сменится циклоном, который принесет с собой оттепель, сообщает «Свободная пресса».