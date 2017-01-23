Следствие проверяет информацию о совращении детей в московской школе

Москва, 23 января. Следственный комитет России начал проверку после появления информации о том, что ученики одной из московских школ на протяжении длительного времени подвергались сексуальному насилию.

Согласно предварительной информации, учителя и директор школы вывозили учащихся в загородные детские лагеря, где в отношении школьников совершались действия сексуального характера. Кроме того, есть сведения о том, что некоторые дети подвергались сексуальным домогательствам даже на территории школы, сообщает RT на русском.