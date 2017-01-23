Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос

Киев, 23 января. Генеральная прокуратура Украины приняла решение вызвать бывшего главу государства Виктора Януковича на допрос 27 и 30 января 2017 года. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы Украины планируют также вручить Януковичу «уведомление об изменении подозрения».

Напомним, ранее Печерский районный суд Киева разрешил провести заочное следствие по делу экс-президента Украины Виктора Януковича, которого украинская сторона обвиняет в «государственной измене».

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