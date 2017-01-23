ДНР и ЛНР вошли в учрежденную Порошенко воздушную зону «Восток»

Киев, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в военно-административное деление Украины, создав отдельную военно-воздушную зону «Восток» на территории ДНР и ЛНР. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Ранее воздушное пространство Украины делилось на три зоны – «Запад», «Юг» и «Центр», а также отдельный военно-воздушный район над Черным морем. При этом территория Донбасса входила в состав воздушной зоны «Центр».

Теперь военно-воздушное пространство Украины будет разбито на четыре зоны и один отдельный район. По мнению экспертов, изменения в военно-административном делении Украины противоречат духу Минских соглашений, так как являются свидетельством подготовки к масштабным боевым действиям в Донбассе с участием военной авиации.