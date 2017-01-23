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ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить
Новороссия

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Сегодня 20:03
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ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не насутпить

Несмотря на относительное затишье в ДНР, жителям соседней Луганской народной республики снова приходится переживать ужасы войны: два дня подряд украинские силовики обстреливали мирные поселки республики, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Было зафиксировано попадание калибром 12,7 — работал «Утес». Мы изъяли пули. Силовики обстреляли дома мирных жителей, — говорит начальник следственного отдела Генпрокуратуры ЛНР Леонид Ткаченко. — Отметим, что в данном поселке нет военнослужащих, никакие подразделения ВС ЛНР здесь не дислоцируются».

Ткаченко также отметил, что был совершен обстрел автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. И, судя по характеру и направлению огня, атака велась с позиций ВСУ. По всей видимости, украинским военнослужащим было недостаточно атаки на населенные пункты и своих же, хоть и бывших, но все же соотечественников, и она переключились на международных наблюдателей.

«В подвал, конечно, прятались. Тут так страшно было! «Угощения» всем досталось. С 16 января нас интенсивно поливают огнем, особенно до обеда, — рассказывают жители села Долгое. — Минские соглашения никто не выполняет: как стреляли, так и стреляют. Кто ведет обстрелы? Ну не придет же солдат сюда стрелять. Стреляют со стороны Лопаскино, серая зона — это в трех километрах отсюда. Здесь все просматривается. Там пионерский лагерь, в котором у них стоят танки. В посадках везде они сидят. Жертв, слава богу, пока не было».

В селе Долгом проживают всего 358 мирных жителей, которые каждый раз вынуждены либо засыпать под свист снарядов, либо опасаться, что атаковать начнут ночью, и утро для них не наступит.

Прокурор Славяносербского района, где находится село Долгое, Валерий Малыгин подтвердил, что интенсивность обстрелов Луганской народной республики значительно возросла: на прошлой неделе под огонь ВСУ попали населенные пункты Фрунзе и Желтое, где было особенно жарко летом 2015 года.

Генеральная прокуратура ЛНР на данный момент собирает материалы для уголовного дела по преступлениям украинских силовиков против народа Донбасса, проводятся первичные следственные действия по фактам обстрелов.

комментарии
Анастасия Вальдамирова
#леонид ткаченко #валерий малыгин
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