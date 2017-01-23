Багдасарян оплатила штрафы за нарушение ПДД на 183 тысяч рублей

Москва, 23 января. Стритрейсерша Мара Багдасарян, на счету которой — десятки нарушений ПДД, оплатила штрафы в размере 183 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Савеловского суда Москвы.

«Багдасарян оплатила штрафы на 183 тысячи рублей», — сказал сотрудник суда РИАМО.

Ранее московская прокуратура потребовала навсегда лишить скандально известную стритрейсершу водительских прав, так как у нее имеются медицинские противопоказания для управления транспортными средствами.

Багдасарян была приговорена к обязательным работам в учреждении ЖКХ, однако из-за уклонения от них спустя несколько дней была арестована.