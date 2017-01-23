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Никаких принуждений: оборот наличных денег в России продолжится
Экономика

Никаких принуждений: оборот наличных денег в России продолжится

Сегодня 19:24
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Оборот наличных денег в России продолжится

Москва, 23 января. Правительство России не рассматривает вопрос об ограничении наличных платежей. Об этом в понедельник заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

«В правительстве этот вопрос не обсуждается. Банки сейчас инвестируют в современные технологии огромные средства. Мы считаем, что административно ограничивать платежи бессмысленно», — отметил он на встрече с журналистами.

Шувалов отметил, что во всем мире действительно наблюдается тенденция к увеличению доли безналичного расчета, однако, по его словам, в России следует соблюдать осторожность в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что министерство финансов предложило ограничить обращение наличных денежных средств. По мнению представителей ведомства, если россияне будут оплачивать крупные покупки по безналичному расчету, то экономика страны станет прозрачнее.

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Геннадий Плющев
#игорь шувалов
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