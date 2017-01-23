Сирия новости 23 января 19.30: ИГ попало в клещи в Алеппо, уникальная операция сирийской армии в Дейр эз-Зоре

Сирия, 23 января. Боевики ИГ оказались зажаты между сирийскими и турецкими войсками в провинции Алеппо, сирийская армия провела уникальную операцию против террористов в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска сирийская армия после артиллерийской подготовки продолжает наступление на позиции вооруженных формирований в районе населенных пунктов Аль-Бахария, Аль-Касимия, Ан-Нашибия и Хазрама.

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, военнослужащий сирийской армии был ранен огнем боевиков. Правительственные войска в ответ обстреляли позиции исламистов в регионе.

В долине Вади Барада на северо-западе провинции артиллерия сирийской армии открыла огонь по позициям боевиков в окрестностях населенного пункта Айн аль-Фиджа.

Провинция Алеппо

Правительственные войска, продолжая свое наступление на позиции ИГ юго-западнее города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо, отбили у террористов населенные пункты Ад-Дирийя, Умм Адаса и Хан Хафира. К западу от города турецким войскам и боевикам «Сирийской свободной армии» (ССА)** удалось установить контроль над населенными пунктами Телль Рахаль и Харабиша. В такой ситуации террористы ИГ вынуждены вести войну на два фронта, стремительно теряя контроль над территориями провинции.

Провинция Хомс

Военная авиация нанесла удары по позициям террористов ИГ в районе населенных пунктов Аль-Михасса, Аль-Барида, а также в окрестностях военного аэродрома Ат-Тифор (Т-4) западнее Пальмиры в восточной части провинции Хомс. Об этом сообщают сирийские активисты, не уточняя, принадлежали ли наносившие удары самолеты ВВС Сирии или ВКС РФ.

В районе аэродрома сирийская армия ведет затяжные бои с террористами.

В северной части провинции ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков в районе города Ар-Растан, а также в окрестностях населенных пунктов Аль-Хула и Дейр Фул.

Провинция Дейр эз-Зор

Силы сирийской армии с успехом провели уникальную операцию против боевиков ИГ в районе кладбища на юге Дейр эз-Зора. Правительственные войска установили контроль над высотой, обеспечивающей огневое превосходство в регионе, террористы понесли большие потери. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Также военнослужащие сирийской армии захватили вооружение террористов, в то время как отряды саперов обезвредили несколько взрывных устройств, заложенных боевиками перед отступлением.

Также сообщается, что вчера сирийские войска развили наступление и в других районах южной части города, окружив и уничтожив несколько десятков террористов.

Кроме того, была нейтрализована группа боевиков, пытавшихся совершить диверсию в траншеях сирийской армии в районе Панорамы, среди них – полевой командир Абу Юсеф.

Агентство также категорически опровергло сообщения, активно публикуемые подконтрольными ИГ СМИ, о контроле боевиков над районом Панорамы.

В окрестностях Дейр эз-Зора ВВС Сирии и ВКС РФ уничтожили штаб ИГ в районе города Мухасан в восточной части провинции, было ликвидировано 12 террористов, в том числе полевые командиры.

Провинция Даръа

Поступили сообщения, что в результате взрыва бензовоза на трассе, связывающей селения Восточный Аль-Карак и аль-Мусайфара в восточной части провинции Даръа, пострадало несколько мирных жителей. Источники сообщают, что причиной инцидента стало взрывное устройство.

В восточной части провинции продолжаются столкновениями между террористами ИГ с одной стороны и боевиками группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» и связанных с нею вооруженных формирований с другой. Террористы связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид» обстреляли скопления исламистов в селении Каум ар-Румман в районе равнины Аль-Ладжат. Данных о пострадавших пока не поступало.

Провинция Идлиб

В северо-восточной части провинции Идлиб боевики-исламисты в очередной раз обстреляли шиитское селение Аль-Фуа. Источники в СМИ сообщают, что местный житель – мужчина в возрасте 32 лет – был ранен.

Необходимо отметить, что данное селение уже второй год находится в окружении боевиков и периодически подвергается обстрелу с их стороны.

Провинция Ракка

В районе населенного пункта Большая Сувейдия в провинции Ракка возобновились ожесточенные бои между отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF)**** и террористами ИГ, обе стороны несут потери. Об этом сообщают сирийские активисты.

ВВС международной коалиции тем временем наносит удары по позициям ИГ в районе населенного пункта Аль-Мансура.

Террористы тем временем пытаются всеми способами остановить продвижение сил, участвующих в операции «Гнев Евфрата», в провинции. Командование группировки в Ракке проводит кадровые перестановки: вместо сирийцев на руководящие должности назначаются боевики иностранцы. Об этом сообщает информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на информированные источники.

Так главой сил безопасности ИГ в городе Ат-Табака, в окрестностях которого уже идут бои между террористами и отрядами SDF, был назначен выходец из Марокко Абу Саракиб аль-Магриби, после того как его предшественник сириец был арестован по обвинению в коррупции.

Отдел информации группировки в Ракке, в свою очередь, возглавил египтянин Абу Джандал аль-Мисри.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама боевики группировки «Джейш аль-Фарук» обстреляли позиции сирийской армии в городе Мухрада. Правительственные войска открыли ответный огонь.

Ирак

Правительственные войска полностью освободили от террористов восточную часть Мосула. Об этом заявило министерство внутренних дел Ирака. Районы на правом берегу Тигра все еще остаются в руках террористов ИГ. Операция по освобождению города продолжается.