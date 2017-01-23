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Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре
Новости Сирии

Сирия сегодня: дуэль артиллерии в провинции Алеппо, боевики ИГ окружены в Дейр эр-Зоре

Сегодня 20:48
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Сирия сегодня: дуэль артиллерий в Алеппо, ИГ окружено в Дейр-эр-Зоре

Сирия, 23 января. Переговоры по мирному урегулированию конфликта в Астане изобиловали событиями. В провинции Алеппо возобновились обстрелы. Боевикам ИГ в Дейр-эр-Зоре приходится несладко. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Эмоции в Астане

В Астане состоялись переговоры по мирному урегулированию конфликта в Сирии. Что и говорить, они получились богатыми на события. За неполный день чего только не случилось: и потасовка арабских журналистов в момент выступления главы делегации сирийских властей, и демонстративный уход с площадки переговоров правительственной делегации Дамаска, о котором сообщали СМИ, и попытки подменить делегацию вооруженной оппозиции оппозицией политической. 

Впрочем, пока реакция Дамаска отличалась резкостью: ее глава Башар Джаафари отметил, что представители сирийской оппозиции фактически защищают террористов группировки «Джабхат ан-Нусра» (деятельность организации запрещена в РФ). Потому они часто делали смелые заявления, которые ставили целью сорвать переговоры. 

Следующие раунды межсирийских переговоров должны пройти в Женеве: там уже правительство будет вести переговоры со всеми без исключения группами оппозиционеров. Примерно в схожем ключе, но все же с сильным уклоном в субъективные оценки, рассуждает глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, политическое решение кризиса в Сирии найдется в Женеве, а встреча в Астане посвящена вопросам военного сотрудничества между Турцией, Россией, Ираном и другими.

Дуэль в Алеппо

Несмотря на переговоры в Астане, в районе Нового Алеппо возобновились боевые действия. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий. Боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зенки» поменяли тактику, решив сделать упор на артиллерийские обстрелы. На правительственные силы обрушиваются удары из гаубиц Д-30 и реактивной артиллерии. 

Сирия сегодня: дуэль артиллерий в Алеппо, ИГ окружено в Дейр-эр-Зоре

Понятно, что силы правительства вынуждены отвечать своими артиллерийскими ударами. Подобные дуэли отличаются скоротечностью и длятся не более получаса. Есть все основания думать, что среди террористов находятся профессиональные корректировщики огня, поскольку точность батарей ИГ на удивление высока. И метят они на позиции сирийской армии, которая защищает западные окраины города. 

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ИГ в кольце под Дейр эр-Зором

Исламистам хорошо досталось на юге Дейр эр-Зора от правительственных войск: те успешно контратаковали боевиков ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ), ликвидировав 12 из них. Группа членов ИГ также была окружена в промышленной зоне, а по их командному пункту был нанесен удар ВВС САР. В результате контратаки сирийским военным удалось отбить у террористов стратегические высоты в районе захоронений. 

Ранее Минобороны РФ сообщало о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22МЗ нанесли удар по позициям ИГ в Дейр эз-Зоре. Шесть самолетов действовали под прикрытием истребителей Су-30СМ и Су-35С, которые вылетели с аэродрома «Хмеймим».

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Максим Вручный
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