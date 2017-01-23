Савченко назвала врага номер два для Украины

Киев, 23 января. Власти Украины являются врагом номер два для народа страны. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.

«Мне очень хочется донести до людей какую-то истину через эмоцию, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто ожесточили свое сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два», — цитирует Савченко RT на русском.

При этом главным врагом Украины Савченко считает Россию и призывает сражаться с ней. А лидеров ЛНР и ДНР она охарактеризовала как «просто уставших от войны людей».