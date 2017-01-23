Я идеализировала свой народ: экс-президент Латвии обвинила сограждан в смертных грехах

Рига, 23 января. Вера экс-президента Латвии Вайра Вике-Фрейберга в латышей была подорвана.

Политик считает себя оскорбленной, так как специалисты Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией решили проверить сделку по покупке места на кладбище в Риге.

По словам женщины, она «идеализировала» жителей страны, которые оказались «завистливыми».

«Когда я была президентом, мне казалось, что моя задача — пробудить потенциал латвийского народа», — отметила Вайра Вике-Фрейберга.

Напомним, ранее президент Латвии Раймондс Вейонис пожаловался на отток населения из страны.

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