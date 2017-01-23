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Штурмовая авиация ВВО уничтожила личный состав и штаб условного противника
Россия

Штурмовая авиация ВВО уничтожила личный состав и штаб условного противника

Сегодня 18:57
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Штурмовая авиация ВВО уничтожила личный состав и штаб условного противника

Москва, 23 января. Летчики штурмовой авиации Восточного военного округа (ВВО) завершили летные учения с практическими бомбометаниями. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что в учениях приняли участие более 100 летчиков ВВО, которые выполнили практическое бомбометание на военных полигонах в Забайкалье.

Пилоты Су-25СМ отрабатывали удары по наземным целям, имитирующим личный состав, а также штабы и полевые узлы связи условного противника. Также летчики совершенствовали навыки пилотирования в зимних условиях днем и ночью, одиночно и в составе летных пар на предельно малых высотах.

В ведомстве напомнили, что в 2017 году соединениям штурмовой авиации ВВО предстоит провести более 30 масштабных летных учений.

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Кирилл Иванов
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