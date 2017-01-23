Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

В швейцарском Давосе завершилась ежегодная, 47-я по счету, сессия Всемирного экономического форума. Она стала рекордной по числу участников – около 3 тысяч человек. Темой обсуждения стало «Отзывчивое и ответственное лидерство». Об атмосфере, в которой проходила сессия форума, и о его итогах корреспонденту ФАН-ТВ рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко. Он также оценил перспективу развития отношений внутри треугольника «Америка, Россия, Китай».

Беседа репортера ФАН-ТВ с Алексеем Фененко состоялась в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в рамках круглого стола на тему: «Приход Трампа и итоги саммита в Давосе: переход к новой политической и экономической архитектуре мира?». Эксперт высказал свое мнение на тему форума, прошедшего в Давосе с 17 по 20 января:

– По Давосу основной удар был нанесен восемь лет назад. Формат Давоса колоссально изменился с 2009 года. Когда мир обсуждал мировой финансовый кризис, когда принимались решения в рамках «Двадцатки», когда стоял вопрос о реформе мировых финансов, Давос по-прежнему говорил об инвестиционной активности так, словно почти ничего и не происходит. С этого момента мы видим то, что уже восемь лет как Давос начинает расходиться с реальностью. Реальность мира сама по себе – Давос сам по себе. Чтобы не быть голословным, напомню: январь 2014 года, опять проходил Давос, опять говорилось о повышении инвестиций накануне войны на Украине и накануне будущей санкционной войны. То есть, такое ощущение, что Давос – это место, где люди еще продолжают жить в первой половине 90-х годов пока еще. На той повестке, на той реальности. И поэтому, естественно, наконец, приходит осознание, что реальность начинает расходиться с тем, о чем говорят в Давосе, что мир становится другим, а Давос пока еще в 1995 году как был, так и остался.

– Все мы знаем оценку атмосферы, которая была дана на этот раз – Анатолием Чубайсом…

– Об этом я и говорю, что люди, наконец, проснулись и поняли, что 95-й год давно закончился, что мир начинает жить по каким-то другим реалиям. Видимо, до этого в Давосе преобладала идея, что все произошедшие за 20 лет перемены – это так, ерунда, вот-вот всё вернется на свои места. Оказалось, что не вернулось.

– А какую оценку вы можете дать изменениям, трансформации мировой экономики, политики, которую, скорее всего, вызовет приход нового, 45-го президента США?

– Во-первых, я бы сказал, произошло частичное разрушение вашингтонского консенсуса. Рухнули правила игры 1989 года, которые основаны на финансовом и экономическом преобладании стран Запада (стран ЕС и США) и одновременно на свободном движении капитала и на беспрепятственном режиме свободной торговли. Эта система, видимо, начала рушиться. Впервые мы вошли в ситуацию, когда мировая экономика стала работать против самих стран Запада, когда режим свободной торговли стал создавать им тоже проблемы, а не только странам не западным. Это первая глобальная, я бы сказал, перемена. Вторая – это то, что сами страны Запада после кризиса 2008 года подорвали свой вашингтонский консенсус. Я напомню, что в 2010 году на саммите «Двадцатки» в Сеуле была подписана так называемая Сеульская декларация, которую назвали «Сеульским консенсусом». Суть ее простая: надо оставить всё, как есть, но что-то менять надо. С одной стороны, в 2010 году знали, что путь развития предыдущих 20-ти лет был не совсем правильным, а с другой стороны, как реформировать, не сказали. Эта пауза неопределенности продолжает сохраняться в мировой экономике.

Ну и, наконец, третий момент – это то, что усиливается конфликт между теми странами, регионами, которые выиграли от глобализации и проиграли. Дошел этот конфликт и до США. Откуда истоки конфликта? Калифорния неплохо вписалась, Восточное побережье – частично вписалось, внутренняя Америка, традиционно завязанная на американскую промышленность, не вписалась. Великобритания, бывшая промышленная держава, – Лондон вписался, остальная Британия не вписалась. Вот это, конечно, колоссальная проблема, которая снова рождает спрос на возрождение протекционизма, ограничение свободы торговли и национального государства.

– Какой вы видите роль России в треугольнике «Америка, Россия, Китай»? Чего ждать в будущем?

– Вы знаете, во-первых, я думаю, в будущем американцы, конечно, будут играть на подрыв этого треугольника, что они делали уже дважды с момента подписания большого договора в 2001 году. Первый раз при Буше во время антитеррористической операции – идея размыть ШОС, создав американские базы в Центральной Азии. А вторая была при Обаме – все идеи северной альтернативы АСЕАН с Россией и группы двух с Китаем. То есть, американцы будут пытаться размыть наши соглашения. И вот здесь я надеюсь, что в России возобладает здравый смысл, и мы ни в коем случае не пойдем на размывание отношений с Китаем, потому что от США мы не получим абсолютно ничего, а потеряв партнерство с Китаем, мы только подтолкнем его к альянсу против нас с США.

– Как вы думаете, дойдет ли до антикитайских санкций со стороны США?

– Знаете, я думаю, дойти может. Но я думаю, что американцы будут действовать в отношении Китая иным путем. Они будут натравливать на Китай своих младших партнеров – Японию, Вьетнам (где-то там, на заднем плане, Австралия с Новой Зеландией), будут нагнетать атмосферу в Южно-Китайском море. Я думаю, американцы будут играть через подставных лиц.

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