«Яндекс. Деньги» запретит собирать средства на политическую деятельность

Москва, 23 января. Сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» в ближайшее время введет ограничения на сбор средств, предназначенных для ведения политической деятельности. Об этом в понедельник заявил официальный представитель компании.

«Закон требует от нас ограничивать использование электронных кошельков в целях и способами, которые с точки зрения законодательства могут быть расценены неоднозначно. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — сказал он.

Отметим, что данные изменения вступят в силу в ближайшие несколько дней, когда на сайте компании будет опубликовано соответствующее объявление, передает информагентство «Интерфакс».