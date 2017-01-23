Журналисты в Астане устроили кулачный бой во время выступления представителя Сирии

Астана, 23 января. Арабские журналисты устроили драку во время выступления главы делегации сирийского правительства Башара аль-Джаафари в Астане.

Поводом для конфликта послужило место возле политика. Оператор одного из арабских телеканалов попросил своего коллегу убрать голову от камеры, однако тот ответил отказом.

Сперва журналисты начали кричать друг на друга, а затем в ход пошли кулаки. Впрочем остальные репортеры вовремя вмешались и разняли драчунов. Примечательно, что сам аль-Джаафари никак не отреагировал на данный инцидент.