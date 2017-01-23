Более 1000 военнослужащих ВВО получили служебные квартиры в 2016 году

Москва, 23 января. За минувший год более 1000 семей военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) были обеспечены служебными квартирами. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что военнослужащие получили служебные квартиры, в которых ранее проживали офицеры, получившие жилье на постоянной основе. Также постоянное жилье по договорам социального найма с правом последующей приватизации получили 12 офицеров ВВО.

В Минобороны напомнили, что за минувший год 157 военнослужащих получили денежную субсидию на приобретение или строительство постоянного жилья. Общая сумма субсидий составила более 976 миллионов рублей.