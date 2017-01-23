Гимназия Вильнюса прокомментировала итоги расследования о «воздействии на Литву»

Вильнюс, 23 января. Руководство гимназии имени Качалова довольно прекращением досудебного расследования по факту участия литовских школьников в сборе военно-спортивных организаций, который спонсировала российская сторона. Об этом журналистам сообщила директор образовательного учреждения Роза Диментова.

«Не было сделано чего-то сверхъестественного, в чем можно было бы обвинить школу», — подчеркнула она в интервью RT на русском.

Напомним, расследование стартовало еще в 2014 году. Кроме того, правоохранительные органы Литвы допросили учащихся, а также провели обыски.

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