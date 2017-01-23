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Ученые установили загадочную связь между датой рождения и смертностью
Технологии

Ученые установили загадочную связь между датой рождения и смертностью

Сегодня 18:40
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Ученые установили загадочную связь между датой рождения и смертностью

Вашингтон, 23 января. Американские исследователи нашли связь между датой рождения и смертностью матери и плода, пишет журнал Medical Express.

Исследователи решили выяснить, бывает ли в США смертность матери и плода выше по выходным по сравнению с рабочими днями или в разные месяцы года. Анализ более 45 миллионов беременностей в США в период между 2004 и 2014 годами, чтобы определить, имеются ли существенные различия в показателях обоих случаев материнской смертности и смерти плода в зависимости от дня.

Как выяснилось, большинство женщин с осложнениями беременности рожали по рабочим дням, должно быть, предполагая, что их проблема в выходные дни будет более трудна для разрешения.

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Таисия Григорьева
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