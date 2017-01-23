Главные новости 23 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 23 января.

Анонсированная во множестве украинских СМИ акция на Майдане под названием «Стоп Путин!» собрала 40 человек участников и столько же журналистов. Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом.

Президент США Дональд Трамп ознакомился с содержанием записки, которую оставил его предшественник Барак Обама в ящике рабочего стола Белого дома. Трамп прокомментировал записку, оставленную ему Обамой в Белом доме.

Дочь Хиллари Клинтон Челси решила поддержать младшего сына нового президента США Дональда Трампа Бэррона, которого высмеяли пользователи соцсетей после инаугурации отца. Дочь Клинтон встала на защиту затравленного в соцсетях сына Трампа.

Сотрудники ГИБДД в Красноярске заинтересовались появившимся в Сети видео, на котором водитель легкового автомобиля не пропускает машину скорой помощи. Упрямый водитель не захотел пропустить скорую в Красноярске.

Два репортера арабских СМИ не поделили места, из-за чего устроили потасовку во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари. Журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане.

Скандально известное украинское движение Femen прекратило свое существование. Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация.

Американская певица Мадонна выступила с заявлением, в котором объяснила, что ее слова на марше протеста против президента США Дональда Трампа были неправильно поняты и выдернуты из контекста. Обматерившая Трампа Мадонна прокомментировала выпад в адрес президента.

Предположительно останки корабля инопланетян обнаружил уфолог Скотт Уорринг, изучая снимки Марса, сделанные аппаратом Curiosity. Останки корабля инопланетян нашли на Марсе.

Меланья Трамп вернется из Белого дома в резиденцию мужа в Нью-Йорке. Меланья Трамп покинет Белый дом из-за сына.

Соцсети обвинили Челси Клинтон в попытках погреться в лучах славы Трампа. Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа.