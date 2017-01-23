FAN-TV Лента новостей
Главные новости 23 января
Общество

Главные новости 23 января

Сегодня 19:00
149

Дайджест новостей за 23.01.2017

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей понедельника, 23 января.

Анонсированная во множестве украинских СМИ акция на Майдане под названием «Стоп Путин!» собрала 40 человек участников и столько же журналистов. Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом.

Президент США Дональд Трамп ознакомился с содержанием записки, которую оставил его предшественник Барак Обама в ящике рабочего стола Белого дома. Трамп прокомментировал записку, оставленную ему Обамой в Белом доме.

Дочь Хиллари Клинтон Челси решила поддержать младшего сына нового президента США Дональда Трампа Бэррона, которого высмеяли пользователи соцсетей после инаугурации отца. Дочь Клинтон встала на защиту затравленного в соцсетях сына Трампа.

Сотрудники ГИБДД в Красноярске заинтересовались появившимся в Сети видео, на котором водитель легкового автомобиля не пропускает машину скорой помощи. Упрямый водитель не захотел пропустить скорую в Красноярске.

Два репортера арабских СМИ не поделили места, из-за чего устроили потасовку во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари. Журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане.

Скандально известное украинское движение Femen прекратило свое существование. Как в море корабли: активистка Femen объяснила, почему развалилась организация.

Американская певица Мадонна выступила с заявлением, в котором объяснила, что ее слова на марше протеста против президента США Дональда Трампа были неправильно поняты и выдернуты из контекста. Обматерившая Трампа Мадонна прокомментировала выпад в адрес президента.

Предположительно останки корабля инопланетян обнаружил уфолог Скотт Уорринг, изучая снимки Марса, сделанные аппаратом Curiosity. Останки корабля инопланетян нашли на Марсе.

Меланья Трамп вернется из Белого дома в резиденцию мужа в Нью-Йорке. Меланья Трамп покинет Белый дом из-за сына.

Соцсети обвинили Челси Клинтон в попытках погреться в лучах славы Трампа. Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа.

комментарии
Алексей Громов
#барак обама #дональд трамп #мадонна #меланья трамп #челси клинтон
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

Сегодня 20:11
69

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

Сегодня 20:03
80

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Сегодня 19:49
117

Сирия новости 23 января 19.30: ИГ попало в клещи в Алеппо, уникальная операция сирийской армии в Дейр эз-Зоре

Сегодня 19:30
807

Орлов: ЧМ-2018 — испытание для волонтеров, СМИ, стадиона и сборной

Сегодня 19:25
76
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ

20:21

Москвичей ждет резкое похолодание

20:19

Новости США: в торговом центре Техаса прогремели выстрелы, на Флориду идет ураган-убийца

20:11

Disney раскрыла название восьмого эпизода «Звездных войн»

20:07

Трамп инициировал выход США из Транстихоокеанского партнерства

20:05

ЛНР снова под огнем: жители села Долгое боятся, что после атак ВСУ утро может не наступить

20:03

Боевиков ИГ выбили из восточной части Мосула

19:49

Итоги форума в Давосе: введут ли США антикитайские санкции из-за России. ФАН-ТВ

19:49

Подразделения Балтийского флота подняты по учебной тревоге

19:48

Трамп сделал пророссийского экс-конгрессмена главой ВВС США

19:48

Генпрокуратура Украины вызвала Януковича на допрос

19:30

Сирия новости 23 января 19.30: ИГ попало в клещи в Алеппо, уникальная операция сирийской армии в Дейр эз-Зоре

19:30
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
ВКС РФ и ВВС Турции провели в провинции Алеппо совместную операцию против ИГ
Читать
Закрыть