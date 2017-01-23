Мутко назвал срок сдачи «Зенит-Арены» комиссии ФИФА

Санкт-Петербург, 23 января. Петербургский стадион «Зенит-Арена» обещают сдать ФИФА в феврале 2017 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании главы правительства Дмитрия Медведева.

«Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА», — заявил Мутко.

По его словам, «Зенит» проведет два матча на новом стадионе в апреле 2017 года, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее Виталий Мутко заявил, что стадиону «Зенит-Арена» для адаптации к параметрам Международной федерации футбола (ФИФА) необходимо еще 1,5–2 млрд рублей.