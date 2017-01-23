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Боги войны: как артиллеристы САР разносят расчеты террористов, бьющих по Новому Алеппо
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Боги войны: как артиллеристы САР разносят расчеты террористов, бьющих по Новому Алеппо

Сегодня 19:19
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Работа артиллерии Республиканской Гвардии САР на западных окраинах Алеппо

Несмотря на почти повсеместное затишье, связанное со стартовавшими в Астане переговорами по урегулированию сирийского кризиса, на западном и северо-западном направлениях САР возобновились боевые действия. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Боевики группировок «Ахрар аш-Шам» и «Нуреддин аз-Зенки», в течение прошлых полутора месяцев неоднократно пытавшиеся прощупать оборону Республиканской гвардии в кармане западнее Нового Алеппо, решили сменить тактику. По свидетельствам офицеров-гвардейцев, противник практически полностью отказался от применения живой силы. На смену агрессивной ежевечерней «разведке боем» пришли артобстрелы. Если еще две недели назад на позиции гвардейцев прилетали преимущественно мины калибра 120-мм, то в последние несколько дней правительственные силы подвергаются удивительно точным артиллерийским ударам из гаубиц Д-30 и реактивной артиллерии.

Впрочем, боевики продолжают использовать минометы и самодельные пусковые установки для реактивных снарядов кустарного производства. Артиллерийские дуэли, разворачивающиеся между расчетами САУ «Гвоздика» гвардейцев и гаубицами исламистов, в большинстве случаев весьма скоротечны — не более 20-35 минут. Однако, судя по точности огня батарей боевиков, среди населения западных окраин Алеппо укрывается несколько вполне профессиональных корректировщиков. Есть также основания полагать, что и расчеты гаубиц, и расчеты РСЗО состоят не из вчерашних торговцев апельсинами.

Огонь РСЗО БМ-21 «Град»

Стоит напомнить, что во время битвы за Алеппо именно на западном и северо-западном участках фронта «турецкий» след проступал на пустошах чаще, чем в любом ином районе города. Бесчисленные радиоперехваты переговоров на турецком языке в сентябре-октябре 2016 года свидетельствовали о прямой координации террористов и турецких офицеров, не желавших соблюдать даже минимальную «маскировку».

Расчет Д-30

Первоочередной целью участившихся артобстрелов являются, разумеется, не мирные кварталы (вопреки мнению многих сирийских солдат), а именно позиции батарей САУ и гаубиц правительственных войск, защищающих западные окраины. Именно поэтому ответный огонь гвардейцев-артиллеристов на данный момент не отличается избыточной точностью. Слишком часто приходится менять позиции.

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Кирилл Оттер
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