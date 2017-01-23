Прекращение огня в Сирии ООН назвала главным итогом переговоров в Астане

Астана, 23 января. Представители Организации Объединенных Наций (ООН) рассчитывают на то, что в документах, которые будут подготовлены по итогам межсирийских переговоров в Астане, стороны сделают акцент на прекращении огня. Об этом журналистам в понедельник сообщил источник в ООН.

Напомним, ранее стало известно о том, что делегация правительства Сирийской Арабской Республики планирует встретиться в столице Казахстана со специальным посланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

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