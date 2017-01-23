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Останки гигантской древней выдры на дне озера в Китае ошеломили ученых
Технологии

Останки гигантской древней выдры на дне озера в Китае ошеломили ученых

Сегодня 19:25
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Выдра

Москва, 23 января. Американские палеонтологи во время раскопок в южнокитайской провинции Юньнань кости крупнейшей когда-либо жившей на Земле выдры.

Неведомое животное оказалось размером с волка. Новый вид получил название Siamogale melilutra. Итоги исследования ученые изложили в журнале The Journal of Systematic Paleontology.

Кости доисторической выдры были найдены на дне высохшего озера эпохи позднего миоцена, то есть, это существо жило около шести миллионов лет назад. Череп составляет 21 сантиметр в длину. Это значит, что в животном было около 50 килограммов.

«Уникальность этого открытия в том, что исследователям удалось обнаружить череп, зубы, челюсти и некоторые другие элементы скелета этого животного», — заявили обрадованные находкой ученые.

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Таисия Григорьева
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