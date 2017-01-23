Мечеть в Алеппо будет восстановлена при участии фонда Кадырова

Грозный, 23 января. Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова восстановит средневековую мечеть в сирийском городе Алеппо. Такое заявление в понедельник сделал муфтий Чечни Салах Межиев.

«Фонд Кадырова восстановит одну из самых старейших мечетей Омейядов в городе Алеппо», — отметил он во время встречи с журналистами.

Муфтий также добавил, что средства фонда будут направлены на строительство социальных объектов для сирийских детей-сирот. Отметим, что мечеть Омейядов в Алеппо была заложена еще в 715 году. В настоящее время она числится в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.