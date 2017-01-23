Киев согласился принять осужденных украинцев, отбывающих сроки в Крыму

Москва, 23 января. Киев готов принять граждан Украины, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«От украинской стороны получено согласие на перемещение ряда граждан Украины, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН России», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идет о гражданах Украины, которые были осуждены украинскими судами до воссоединения Крыма с Россией и отбывали наказание в исправительных учреждениях на территории полуострова.

Стоит отметить, что ранее власти Украины отказывались принять своих граждан, которые находятся в местах лишения свободы на территории Крыма.