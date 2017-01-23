Ученые рассказали, какие диеты угрожают психике

Иерусалим, 23 января. Израильские ученые пришли к выводу, что все диеты в какой-то степени влияют на психику человека, тут дело в ограничении. Однозначно положительным может быть эффект от диеты только если она включает продукты, которые нравятся человеку.

Но опаснее всех моногамные диеты, потому что люди перестают ощущать вкуса приевшейся пищи, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Это ведет к тому, что люди начинают больше есть и вести себя более агрессивно по отношению к окружающим. С недавнего времени у психологов появилось понятие диетической депрессии. Это угнетенное состояние людей, которые сели на диету.