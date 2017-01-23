Путин назначил Кириенко главой набсовета Росатома

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин внес изменения в состав наблюдательного совета Росатом. Новым председателем набсовета стал первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Президент также исключил из состава управляющего органа руководителя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова и замгендиректора Росатома Юрия Яковлев. Вместо них места получили министр энергетики РФ Александр Новак, вице-премьер Юрий Трутнев и помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что Кириенко может вернуться на свою старую должность в Росатом, однако сам чиновник отказался комментировать эти слухи.