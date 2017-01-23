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Киев против «москалей»: чем грозит украинцам закон об исключительности мовы
Украина

Киев против «москалей»: чем грозит украинцам закон об исключительности мовы

Сегодня 19:03
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Киев против «москалей»: чем грозит украинцам закон об исключительности мовы

Представленный на рассмотрение Верховной Рады законопроект «О языке», предусматривающий исключительный статус украинского языка, произвел на Украине эффект разорвавшейся бомбы. Местные «патриоты», включая представителей действующей власти, в один голос заявили, что таким образом Киев окончательно обезопасит себя от «влияния москалей». Лидеры откровенно нацистских движений и организаций обещают после соответствующего решения парламента «выжечь каленым железом» из умов сограждан всякие воспоминания о книгах Пушкина, Достоевского и Толстого. Более умеренные «свидомые» говорят о необходимости защитить мову от пагубного влияния вражеской российской культуры. Представители правозащитных организаций констатируют, что в стране начался очередной виток национализма, который вполне может привести к очередному вооруженному противостоянию, а Украина вновь разделится на Запад и Восток. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался в сложившейся ситуации.

Авторами законопроекта стали сразу 33 парламентария, большинство его разработчиков представляют фракцию «Блок Петра Порошенко». Согласно основным пунктам документа, украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, а также в общественной жизни. Говорить по-украински теперь заставят не только студентов и преподавателей вузов, и школьников, и даже детсадовцев. Более того, все культурные мероприятия приказано проводить исключительно на «мове», театральные выступления переводить на государственный язык, а отечественное кино — снимать исключительно на украинском. Своим вниманием законодатели не обошли и кино, телевидение и радио. Если, например, гость программы внезапно начнет говорить по-русски, выпускающая ТРК обязана сопроводить его реплики синхронным переводом, а в кинофильмах местного производства иностранная (главным образом, русская) речь недопустима вообще. Только по-украински станут общаться продавцы в магазинах и на рынках (!), официанты в ресторанах и сотрудники гостиниц. За нарушение этих предписаний нардепы предлагают ввести штраф в размере 6800 гривен ($226).

Киев против «москалей»: чем грозит украинцам закон об исключительности мовы

Поговаривают, что к упомянутому законопроекту есть несколько предписаний, афишировать которые в настоящее время не решаются даже сами депутаты. Так, следить за «чистотой языка» будут соответствующие наблюдательные органы, а простым украинцам рекомендовано доносить на нарушителей закона в полицию, СБУ и специально нанятым «языковым инспекторам». Каким образом эти «инспекторы» будут выполнять свои обязанности, не сообщается.

«Нам важно сделать закон действенным и демократичным, — заявил на своей странице в социальных сетях депутат Верховной рады Николай Княжицкий. — Таким, который поддержит большинство украинцев и международные организации».

Впрочем, рассчитывать на поддержку абсолютного большинства украинцев в данном контексте авторам явно не стоит. «Предлагаемый законопроект является не чем иным, как попыткой власти оглупить украинцев, — сказала в комментарии корреспонденту ФАН обществовед Наталья Пархоменко. — И речь идет не только о русскоговорящих жителях страны. Безжалостным гонениям подвергнутся болгары, венгры, греки, румыны и представители еще с десятка национальностей, проживающих на Украине. Получается, общаться на родном языке они смогут исключительно дома, а за любое слово, сказанное «не по формату», их ждут всевозможные санкции».

Кстати, санкции уже применяются. Так, в Киеве была уволена сотрудница одной из сетей супермаркетов, обслужившая националистически настроенную покупательницу на русском языке. Почувствовав себя оскорбленной, клиентка вызвала полицию. В Житомирской области «с позором» уволили водителя маршрутки, общавшегося с пассажирами «по-москальски». А в небольшом населенном пункте под Харьковом штрафу в эквиваленте 50 долларов подверглась целая семья, размещавшая свой видеоблог на популярном киевском сайте (впоследствии он был удален из Сети).

Киев против «москалей»: чем грозит украинцам закон об исключительности мовы

«Если рада полностью одобрит новый законопроект, вводящий языковой барьер для всех, кто не говорит по-украински, от официального Киева отвернутся многие партнеры, — сказал ФАН европейский правозащитник Къяртан Селнес. — Не стоит забывать, что в самой Европе, куда Украина сейчас так активно стремится, многоязычие закреплено на законодательном уровне. Любое ущемление хотя бы одного из языков считается ударом по демократическим ценностям». Следует особенно отметить, что в самой Сети сейчас звучат призывы выходить на улицы и площади городов, и попытаться отстоять свое право общаться на родном языке.

«Бандеровцы снова начали «закручивать гайки», — говорится на одном из форумов. — Нужно дать понять, что их желчь и ненависть на нормальных людей не действует. Пусть утонут в своей злобе!».

«В данном случае нельзя исключать раскол общества и создание на Украине новых автономных образований, — подчеркивает социальный психолог Елена Мильто. — А это уже ударит по имиджу Порошенко, который еще накануне уверял сограждан, что именно сейчас «украинский народ сплочен как никогда».

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Леонид Андросов
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