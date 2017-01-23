Экс-наставник «Спартака» может возглавить футбольную сборную Белоруссии

Минск, 23 января. Бывший тренер московского клуба «Спартак» Валерий Карпин является кандидатом на пост наставника сборной Белоруссии по футболу. Об этом журналистам сообщил источник в Белорусской федерации футбола.

Как передает издание «Свободная пресса», спортивные функционеры планируют встретиться не только с Карпиным, но и с экс-наставником московского «Торпедо» Александром Бородюком, а также с бывшим тренером молодежной сборной Российской Федерации Николаем Писаревым.

Напомним, ранее стало известно о том, что Международная федерация футбола (FIFA) назвала наставника «Лестер Сити» Клаудио Раньери лучшим тренером 2016 года.

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