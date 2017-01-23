Самую высокую в Европе башню введут в эксплуатацию в Москве к июлю

Москва, 23 января. Самую высокую на территории Европы башню «Восток», которая строится на территории делового центра «Москва-Сити», введут в эксплуатацию в начале второго квартала 2017 года.

Высота 95-этажной башни, принадлежащей комплексу «Федерация», составляет 374 метра. Помимо нее в комплекс входит 63-этажная башня «Запад».

«Это будет самое высокое здание в Европе и главная современная башня страны», — говорится в сообщении.

Основные конструкции башни уже возведены, в настоящее время завершаются монтаж фасада, инженерных систем, а также внутренняя отделка, сообщает РИАМО.