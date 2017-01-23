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Собчак обещает найти управу на рекламщиков, использующих ее имя в Сети
Общество

Собчак обещает найти управу на рекламщиков, использующих ее имя в Сети

Сегодня 17:44
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Собчак обещает найти управу на рекламщиков, использующих ее имя в Сети

Москва, 23 января. Известная российская телеведущая Ксения Собчак выразила возмущение в связи с тем, что ее имя используется нахальными рекламщиками в соцсетях без ее ведома. 

В последнее время многие рекламодатели часто вставляют хэштег #КсенияСобчак в Instagram, сбивая с толку поисковую систему.  В результате пользователь, который хотел перейти на страницу Собчак, попадает в магазин по продаже одежды или обуви.

Сама телеведущая признает, что юридически это не противоречит закону, однако руководство Instagram должно найти другой метод борьбы против этого явления.

«В Интернете пока сложно поймать тех, кто использует твое имя без разрешения. Отношусь я к этому отрицательно, потому что использование моего бренда возможно только с согласия брендообладателя»,— рассказала журналистка в интервью информагентству «Народные новости».

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Геннадий Плющев
#ксения собчак
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