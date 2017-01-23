Собчак обещает найти управу на рекламщиков, использующих ее имя в Сети

Москва, 23 января. Известная российская телеведущая Ксения Собчак выразила возмущение в связи с тем, что ее имя используется нахальными рекламщиками в соцсетях без ее ведома.

В последнее время многие рекламодатели часто вставляют хэштег #КсенияСобчак в Instagram, сбивая с толку поисковую систему. В результате пользователь, который хотел перейти на страницу Собчак, попадает в магазин по продаже одежды или обуви.

Сама телеведущая признает, что юридически это не противоречит закону, однако руководство Instagram должно найти другой метод борьбы против этого явления.