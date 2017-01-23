Делегация Сирии остается в Астане для встречи с де Мистурой

Астана, 23 января. Делегация официального Дамаска остается на месте переговоров в Астане и готовится в скором времени провести встречу со спецпосланником ООН Стаффаном де Мистурой, сообщил источник в делегации.

Ранее появилась информация, что делегация покинула отель, где проходят переговоры по Сирии, не уточнив причины.

«Делегация САР остается на месте переговоров и встретится с де Мистурой скоро», — сообщил источник, передает РИА Новости.

Переговоры в Астане с участием делегаций Дамаска, а также оппозиционных сил Сирии начались 23 января.