Премьер Ирака требует расследовать в Мосуле преступления против мирных жителей

Багдад, 23 января. Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади потребовал начать расследование преступлений, которые были совершены правительственными войсками в отношении гражданского населения в ходе освобождения Мосула. Об этом сообщает RT на русском.

Премьер отметил, что необходимо тщательно расследовать все «случаи похищений, жестокого обращения и насилия» в отношении гражданского населения в ходе освобождения Мосула от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Аль-Абади добавил, что данные преступления очерняют репутацию иракских солдат, а также шиитских и суннитских военизированных формирований, которые ведут борьбу против террористов ИГ.