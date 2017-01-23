Боевики ИГ отброшены и окружены в Дейр эз-Зоре бойцами армии Асада

Дамаск (Сирия), 23 января. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики успешно контратаковали боевиков запрещенного в России «Исламского государства» на юге Дейр эз-Зора.

Согласно предварительным данным, сирийская армия отбила ряд стратегических высот, ликвидировала 12 террористов, а также окружила группу радикалов в промышленной зоне. Кроме того, ВВС САР нанесли авиаудар по командному пункту боевиков.

Напомним, ранее стало известно о том, что Воздушно-космические силы Российской Федерации атаковали позиции ИГ в Дейр эз-Зоре.

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