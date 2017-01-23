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Не выполнив договоренности по Донбассу, Порошенко до выборов не протянет — Дудчак
Политика

Не выполнив договоренности по Донбассу, Порошенко до выборов не протянет — Дудчак

Сегодня 17:58
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Дудчак: Не выполнив «Минск-2», Порошенко до следующих выборов не дотянет

Украина уже давно отказывается выполнять свою часть минских соглашений. Сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что Франция и Германия, европейские страны — гаранты «Минска-2», наконец-то заметят неконструктивную позицию президента Украины Петра Порошенко по данному вопросу. «Надеемся, что в Париже и Берлине обратят внимание на это неподобающее заявление президента Порошенко, который пытается увильнуть от своих обязательств», — отметил глава российского дипломатического ведомства.

Действительно, президент Петр Порошенко не раз настаивал на том, что исполнение политической части «Минска-2» — признание особого статуса Донбасса, проведение там выборов, амнистия — возможно только после того, как Киев восстановит свой контроль над российско-украинской границей. Эти его заявления напрямую противоречат не только духу, но и самой букве минских договоренностей. Политическая часть минских соглашений является предпосылкой и условием возвращения Украине контроля за ее границами.

Ранее европейские страны старательно игнорировали пренебрежение Киева минскими договоренностями. Есть ли шанс, что они изменят свою позицию? С этим вопросом Федеральное агентство новостей обратилось к украинскому политологу и экономисту Александру Дудчаку.

Александр Дудчак

«В принципе, сейчас Украина попала в патовую ситуацию. Все, что киевская власть ни сделает, будет для нее невыгодно. Выполнить «Минск-2» она не может. Не выполнять его в постоянно изменяющихся геополитических условиях также становится все сложнее. Будет ли давление на Киев со стороны Франции и Германии сейчас, как к тому призывает Лавров? Вряд ли. У Европы сейчас и своих проблем хватает. Я думаю, что в ближайшее время Украине попросту будет уделяться все меньше внимания со стороны европейских гарантов минского процесса и США. То же, что происходит в Донбассе, по-прежнему не будет интересовать ни европейские столицы, ни Вашингтон», — приводит свою точку зрения политолог.

С другой стороны, следует ожидать, что степень давления на Россию в связи с украинской ситуацией также снизится. Возможно, даже традиционные обвинения в адрес России в том, что это именно она не выполняет минские соглашения, постепенно начнут сходить на нет.

«Поскольку для Порошенко не представляется возможным выполнить минские соглашения, он, скорее всего, будет увиливать и дальше. Порошенко попытается дотянуть до следующих президентских выборов, хотя, конечно же, остается уже мало надежды на то, что он удержится на своем посту до 2019 года», — продолжает Дудчак.

Дело, впрочем, не в одних только украинских выборах. Если что-то и внушает надежду на то, что минский процесс сдвинется с мертвой точки, а сейчас по вине украинской стороны он практически полностью парализован, так это грядущие выборы в ключевых странах ЕС.

«Я надеюсь, что с выборами в Германии и Франции может измениться само отношение к украинскому конфликту. Если раньше он был поводом для введения антироссийских санкций, то после них можно будет рассчитывать на то, что с Москвой попытаются найти общий язык. Нынешняя ситуация, мне кажется, совершенно невыгодна европейским государствам. Новое поколение европейских политиков может использовать любой повод для того, чтобы отменить санкции. Промедление Киева в исполнении минских договоренностей может дать такой повод. В этом случае следует ожидать давления европейских стран-гарантов на Украину», — подводит итог Александр Дудчак.

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Иван Верихов
#петр порошенко #сергей лавров #александр дудчак
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