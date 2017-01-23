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Грозное оружие: Ту-22М ВКС РФ помогают армии Сирии в деблокировании Дейр-эз-Зора
Сирия эксклюзив

Грозное оружие: Ту-22М ВКС РФ помогают армии Сирии в деблокировании Дейр-эз-Зора

Сегодня 18:51
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Ту-22М3 в сирийском небе

Шесть стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли массированный удар по позициям террористов ИГИЛ (организация запрещена в России — прим. ред.) в провинции Дейр-эз-Зор, что на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Эти самолеты успешно куют победу сирийской армии в войне против радикальных исламистов, заявил военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Как сообщают в военном ведомстве России, целями для авиаударов стали тренировочные лагеря, склады с вооружением и боеприпасами террористов, их бронетехника и личный состав, который базируется в районе указанной провинции.

«Так как самолет Ту-22М3, прежде всего, предназначен для нанесения ударов в оперативно-тактических зонах ведения сухопутных и морских боевых действий, набор вооружений у него соответствующий. Скорее всего, были использованы свободнопадающие неуправляемые бомбы ФАБ-250. Это очень грозное оружие, особенно если учесть, что самолетов было шесть», — напомнил летчик-инструктор.

Отмечается, что стратегические бомбардировщики вылетели с территории Российской Федерации, произвели массированную атаку, после чего вернулись на аэродром базирования.

«Стоит напомнить, что прикрытием бомбардировщиков занималось звено истребителей Су-30СМ, а также самых современных многоцелевых истребителей ВКС РФ Су-35С, которые базируются на авиабазе «Хмеймим». Таким образом, к нашим самолетам вряд ли кто-то бы сумел подобраться, даже если бы захотели. Тем более стоит помнить и о зенитно-ракетных комплексах С-400, которые перекрывают сирийское небо», — подчеркивает авиаэксперт.

Подконтрольный сирийским властям город Дейр-эз-Зор находится в осаде боевиков «Исламского государства» с 2014 года. В настоящее время военно-воздушные силы Сирии и воздушно-космические силы России участвуют в операции по деблокированию населенного пункта. В скором времени правительственная армия САР начнет наземную военную операцию.

МиГ-23 ВВС Сирии

«Надо учитывать, что сирийская авиация в основном состоит из стареньких советских МиГ-23, Су-17 и еще более устаревших МиГ-21, которые очень часто сбивают боевиками благодаря переносным зенитно-ракетных комплексам как американского, так и советского производства. Тут уже ничего не поделаешь, машины морально устарели и не могут в полной мере выполнять противоракетные маневры. Именно поэтому российская авиация оказывает помощь, уничтожая позиции исламистов», — заключил Красноперов.

Напомним, 18 января ВКС России и ВВС Турции нанесли совместный авиаудар по позициям боевиков ИГ в Сирии. В воздушной операции участвовали девять самолетов ВКС России и восемь турецких боевых машин. Во время атаки были поражены 36 объектов радикальных исламистов. Впервые же дальняя авиация РФ была использована против боевиков ИГ 17 ноября 2015 года. 23 бомбардировщика нанесли удары по позициям террористов.

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Сергей Чемеков
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