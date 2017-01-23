Арабские журналисты подрались из-за непокорной головы на встрече в Астане

Астана, 23 января. Два репортера арабских СМИ не смогли поделить места и устроили потасовку во время пресс-конференции главы делегации властей Сирии Башара аль-Джаафари.

Оператор арабского телеканала попросил своего коллегу убрать голову из кадра, однако тот ответил отказом. Сперва журналисты переругивались на арабском, а затем сцепились. Однако большой драки удалось избежать. Сотрудники других изданий, освещающие встречу по Сирии в Астане, быстро разняли драчунов. Отметим, что сам Аль-Джаафари никак не отреагировал на данный инцидент.