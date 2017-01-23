Делегация Дамаска по неизвестной причине покинула зал переговоров в Астане

Астана, 23 января. Правительственная делегация Дамаска покинула отель в Астане, где проходят переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Причина пока неизвестна. Сами представители делегации не стали уточнять, почему они покинули место встречи.

По данным РИА Новости отель покинул и постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари. Обстоятельства и причины поизошедшего уточняются. Возможно, в переговорах с участием делегации оппозиции просто объявлен перерыв: другие участники встречи все еще находятся в отеле.

Ранее МИД Казахстана заявлял, что переговоры могут продлиться до 13.00 (по местному времени) 24 января.