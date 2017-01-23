Петербургским детям запретят гулять по кладбищам без родителей

Санкт-Петербург, 23 января. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко предложил расширить перечень мест, в которых запрещено находиться несовершеннолетним.

Согласно тексту законопроекта, подростки самостоятельно не смогут посещать железнодорожные вокзалы, кладбища, подвалы домов, а также строящиеся объекты.

Кроме того, парламентарий предложил внести в этот список кальянные бары. Также дети не смогут находиться на электрических подстанциях, крышах вагонов и автомобилей.

По мнению депутата, данная инициатива снизит уровень травматизм среди детей, а также лишит несовершеннолетних возможности осуществлять противоправные действия в местах и на объектах повышенной опасности.