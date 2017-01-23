Милонов о Femen: Либо они помереть должны были, либо поумнеть

В СМИ появилась информация о роспуске скандального движения Femen. Однако следом последовало и опровержение данной информации. Перессорившиеся активистки не могут определиться, будет ли существовать данный проект В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Активистка Femen Яна Жданова сообщила о том, движение прекратило свое существование на территории Украины, процитировав роман «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова в своей интерпретации: «Все, разошлись, как в море корабли»

«Команды, которая была раньше, уже нет», — цитируют Жданову «Известия».

Девушка поспешила заверить общественность, что в других странах акции проводятся по-прежнему, однако они не имеют практически никакого отношения к прежним Femen, пояснив, что в движении образовалась трещина еще в 2015 году из-за появления «самопровозглашенных лидеров». Поэтому девушки закончили по стандартной женской схеме — перессорились.

Однако другая активистка Femen Анна Гуцол заявила, что движение существует по-прежнему, но без Ждановой, поскольку девушка уже два года живет за границей.

«Яна давно не участвует: уже года два прошло с тех пор, как переехала во Францию, поэтому забавно слышать от нее подобные комментарии, — говорит Гуцол. — На остатке былой славы пытается приобщиться, напомнить о себе».

Анна Гуцол также напомнила, что Femen не является организацией, никто не может принять решение о его роспуске.

Обсуждая ситуацию с корреспондентом ФАН депутат Государственной Думы России VII созыва, член партии «Единая Россия» Виталий Милонов рассказал о своем видении кончины скандальной группы.

«Бессовестные девушки устраивали эпатажные перфомансы. Такое долго не могло продолжаться: либо они помереть должны были, либо поумнеть. Поскольку большинство из них устраивали эти шоу ради пиара, вливания в «Европу-матушку» и жениха, думаю многие добились своих целей: так или иначе заинтересовали каких-нибудь престарелых извращенцев, которые клюнули на юные девичьи груди движения Femen. Разобрали их европейцы по особнякам, квартирам и домам, — цель выполнена. Не просто же так им с голой попой скакать по всем перекресткам. Это такой пример альтернативного подхода реализации мечты любой свидомой украинки — безвиз через бесстыд, — комментирует для ФАН Виталий Милонов. — Сторонники будут всегда, особенно в возрасте от 13 до 16 лет. Эдакие внешнеполитические эксперты из социальных сетей. Обычно они всегда сторонники подобного рода, особенно где побольше показано девушек topless. Хотя движение Femen на данный момент испытывает больную конкуренцию среди всяких «порнхабов» и «плейбоев».