Полицейские задержали переодетого в женщину наркоторговца в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. Петербургские полицейские задержали наркоторговца в платье и парике в Красносельском районе города.

Шедший нетвердой походкой мужчина, переодетый женщиной, привлек внимание правоохранителей на улице Кузнецова около 03.00 мск. Увидев патрульную машину, 36-летний мужчина занервничал. При нем обнаружили 12 пакетиков с мефедроном.

Подозреваемого доставили в 74 отдел полиции. В присутствии понятых у него изъяли более трех граммов сильнодействующего наркотика. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических и психотропных веществ», сообщает «Комсомольская правда — Петербург».