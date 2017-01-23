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Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков
Весь мир

Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков

Сегодня 17:19
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Экс-президент Латвии пожаловалась на «злых и завистливых» земляков

Рига, 23 января. Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга назвала народ своей страны «злым и завистливым», а также пожаловалась на ненависть соотечественников.

О разочаровании в латышах Вике-Фрейберга написала в Facebook после того, как Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией заинтересовалось историей с приобретением ею места для собственного захоронения на Рижском первом лесном кладбище. Участок был приобретен при помощи посредников. После проверок Вике-Фрейберга заявила в соцсетях, что уж лучше бы ее похоронили в Канаде или кремировали.

Она также призналась, что всегда идеализировала латышей, хотела «побуждать» потенциал народа. «Теперь, когда я вижу эти низкие вещи, которые направлены против тебя, меня печалит то, что моя вера в духовный и психологический рост моего народа находится под угрозой», —заявила экс-президент, подчеркнув, что «на чужой земле ни у кого не может появиться мысли о том, что можно завидовать последнему пристанищу человека».

Пост президента Латвии Вике-Фрейберга занимала с 1999 по 2007 годы.

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Ярослава Замысловатова
#вайра вике-фрейберга
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