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Томские ученые научились предсказывать град и смерчи
Технологии

Томские ученые научились предсказывать град и смерчи

Сегодня 17:08
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Томские ученые научились предсказывать град и смерчи

Томск, 23 января. Томские ученые разработали аппарат, который позволяет предугадать возникновение опасных атмосферных явлений, таких как смерч, град и ливень.

В настоящий момент синоптикам трудно определить возникновение таких явлений, поскольку кучево-дождевые облака достигают размерами до 10 км. У метеорологов попросту не хватает ресурсов, чтобы проанализировать облака, пока ситуация не изменится. Однако технологии, предлагаемые сибиряками, могут решить эту проблему.

«На основании состояния напряженности приземного электрического поля определяется близость конвективного облака. Это поле несет в себе внушительный заряд, который фиксируется благодаря датчику напряженности электрического поля», — пишет официальное издание СО РАН «Наука в Сибири». 

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Геннадий Плющев
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