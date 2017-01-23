Житель Удмуртии насмерть забил знакомую битой и закопал на кладбище

Ижевск, 23 января. Житель Удмуртии подозревается в убийстве 23-летней девушки. Об этом в понедельник сообщили сотрудники республиканского управления Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в Ижевске. В ноябре 2016 года в правоохранительные органы обратилась жительница Игринского района, которая рассказала о пропаже дочери.

Следователи выяснили, что пропавшая поссорилась с двумя своими знакомыми. Последние привезли ее на городское кладбище, после чего один из мужчин, который находился в состоянии алкогольного опьянения, избил девушку битой. Тело погибшей было закопано в одну из могил.

Непосредственно подозреваемый в совершении преступления арестован.

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