Новороссия, 23 января. Донецкое командование зафиксировало прибытие в Донбасс группы наемников из Великобритании, власти ДНР и ЛНР сообщают о технике и артиллерии ВСУ у линии соприкосновения.

В Донбасс прибыли наемники из Великобритании

Украинские войска, несмотря на отчеты киевского командования о достаточной укомплектованности армии, продолжают прибегать к услугам иностранных наемников в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала прибытие в район расположения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады и 36-й отдельной бригады морской пехоты очередной группы наемников из Великобритании.

Напомним, что оперативное командование ДНР ранее неоднократно заявляло о присутствии в зоне конфликта иностранных наемников и представителей частных военных компаний, в том числе граждан Польши, Венгрии, Словакии, ведущих вооруженную борьбу на стороне ВСУ. Недавно сообщалось о присутствии в Донбассе группы военных инструкторов и наемных солдат из Канады.

ДНР снова под огнем ВСУ

Украинские войска между тем в очередной раз нарушили режим тишины, обстреляв поселок Зайцево на окраине Горловки. Два частных дома получили повреждения вследствие прямого попадания снарядов. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на и.о. главы городской администрации Горловки Ивана Приходько.

Ранее заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские войска за сутки 991 раз нарушили режим тишины, открыв огонь по районам республики, граничащим с линией соприкосновения.

Под обстрел ВСУ попали Докучаевск, поселки Александровка и Трудовские на западе Донецка, Доломитное и Зайцево на севере Горловки, Ясиноватая и находящиеся в ее окрестностях населенные пункты Спартак, Крутая Балка и Веселое, а также Ленинское, Безыменное, Саханка и Коминтерново на юге республики.

Разведка ДНР, в свою очередь, выявила позиции реактивной артиллерии и танков ВСУ в районе Артемовска на направлении Горловки, а также к северо-востоку от Мариуполя. Также в районе населенных пунктов Заможное были обнаружены два танка, а в окрестностях Артемовска — 18 реактивных систем залпового огня «Град».

Разведка ЛНР обнаружила артиллерию ВСУ у линии фронта

Власти ЛНР тем временем, несмотря на сократившееся число обстрелов со стороны ВСУ, продолжают фиксировать все новые единицы украинской техники и артиллерии у своих границ. Киевское командование проводит перегруппировку сил, перебрасывая в районы, прилегающие к демаркационной линии, запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

В районе населенного пункта Новозвановка разведкой республики были обнаружены позиции минометной батареи, в которую входят шесть 82-мм орудий. В районе населенного пункта Мироновский были выявлены две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30.

Кроме того, представитель оборонного ведомства ЛНР сообщил, что в район поселка Нижнее прибыла колонна военной техники ВСУ в составе пяти грузовых автомобилей с боеприпасами и двух топливозаправщиков в сопровождении одной боевой машины пехоты.

Необходимо отметить, что власти ДНР и ЛНР многократно заявляли в последние недели, что украинское командование готовит новое наступление в Донбассе, нарушая тем самым минские договоренности.

В свою очередь, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг подтвердил вчера, что командование ВСУ возводит новые военные объекты в районе Донецкой фильтровальной станции.